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Симеоне — о праздновании гола Фелиша: «Нравится, когда футболисты бунтуют»

10:12
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал необычное празднование гола форварда Жоау Фелиша в матче 25-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (2:0).

Футболист забил второй гол мадридской команды, после чего приложил палец к губам и крикнул что-то по-португальски.

«О том, что это значит, лучше спросить у самого игрока. Он забил отличный гол. Мне нравится, когда футболисты бунтуют, это придает им силы. Нужно, чтобы Фелиш всегда был таким, он очень важен для «Атлетико». Об этом жесте спрошу у него на следующей тренировке и расскажу вам», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

21-летний португалец в этом сезоне провел 21 матч в чемпионате Испании, отметившись 7 голами и 4 ассистами. «Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги.

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