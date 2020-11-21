Зидан против ухода Варана из «Реала»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном уходе защитника Рафаэля Варана. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить француза.
— Варан не может быть продан, — цитирует L'Equipe Зидана. — Для меня по этому вопросу позиция клуба совершенно ясна.
Контракт Варана рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей за «Реал» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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