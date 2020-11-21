Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Зидан против ухода Варана из «Реала»

03:20

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном уходе защитника Рафаэля Варана. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить француза.

— Варан не может быть продан, — цитирует L'Equipe Зидана. — Для меня по этому вопросу позиция клуба совершенно ясна.

Контракт Варана рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей за «Реал» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир