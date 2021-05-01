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Зидан подтвердил возвращение Рамоса в общую группу «Реала»

09:16
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил возвращение защитника Серхио Рамоса в общую группу команды.

«Рамос тренируется с нами, а это значит, что он может играть. Не уверен, что мы включим его в состав на игру с «Осасуной» в чемпионате, но Серхио набрал форму и готов выходить на поле», — приводит Goal слова Рамоса.

Рамос не играл из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. 35-летний защитник последний раз выходил на поле в составе «Реала» 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/zidane-confirms-ramos-ready-for-real-madrid-return-against/s2e08a00vtto1qgmin4s05rco

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