Зидан подтвердил возвращение Рамоса в общую группу «Реала»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил возвращение защитника Серхио Рамоса в общую группу команды.
«Рамос тренируется с нами, а это значит, что он может играть. Не уверен, что мы включим его в состав на игру с «Осасуной» в чемпионате, но Серхио набрал форму и готов выходить на поле», — приводит Goal слова Рамоса.
Рамос не играл из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. 35-летний защитник последний раз выходил на поле в составе «Реала» 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/zidane-confirms-ramos-ready-for-real-madrid-return-against/s2e08a00vtto1qgmin4s05rco
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