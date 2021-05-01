Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Бетис» планирует продать Виллиама Карвалью

09:48
Теги:

«Бетис» намерен продать полузащитника Виллиама Карвалью, сообщает AS.

По информации источника, клуб планирует избавиться от 29-летнего португальца, который стал получать меньше игрового времени. Сообщается, что в «Бетисе» хотят продать футболиста, пока ценник на него не стал ниже нынешнего.

В сезоне-2020/21 Виллиам Карвалью провел 28 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/04/30/primera/1619792955_263762.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Попал в фигурное катание благодаря цвету волос, работал на круизном лайнере. История самого важного специалиста в группе Тутберидзе
В Чехии обеспокоились из-за возможных экономических мер России
Может ли РФ уничтожить спутники США в космосе
Названа причина ДТП на Ставрополье, где погибли дети-баскетболисты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд