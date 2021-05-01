«Бетис» планирует продать Виллиама Карвалью
«Бетис» намерен продать полузащитника Виллиама Карвалью, сообщает AS.
По информации источника, клуб планирует избавиться от 29-летнего португальца, который стал получать меньше игрового времени. Сообщается, что в «Бетисе» хотят продать футболиста, пока ценник на него не стал ниже нынешнего.
В сезоне-2020/21 Виллиам Карвалью провел 28 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/04/30/primera/1619792955_263762.html
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