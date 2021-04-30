«Сельта» обыграла «Леванте» в домашнем матче ла лиги
«Сельта» обыграла «Леванте» (2:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Брайс Мендес и Аугусто Солари.
«Сельта» с 44 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» — 38 баллов и 12-е место.
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Сельта» — «Леванте» — 2:0 (0:0)
Голы: Мендес, 51 (1:0). Солари, 74 (2:0).
«Сельта»: Вильяр, Мурильо, Васкес, Айду (Араухо, 46), Фонтан (Кариколь, 46), Суарес, Тапия (Бельтран, 29), Нолито (Феррейра, 85), Аспас (Солари, 66), Мина, Мендес.
«Леванте»: Карденас, Дуарте (Мирамон, 80), Клерк, Везу, Постиго, Пьер (Дукуре, 83), Барди (Рочина, 68), Мелеро (Моралес, 79), Рохер, Де Фрутос, Кантеро (Леон, 79).
Предупреждения: Фонтан, 32. Мелеро, 39. Васкес, 56. Везу, 71.
Судья: Хайме Латре (Испания).
30 апреля. Виго. Стадион «Балаидос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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