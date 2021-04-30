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«Сельта» обыграла «Леванте» в домашнем матче ла лиги

30 апреля 2021, 23:54
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«Сельта» обыграла «Леванте» (2:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Брайс Мендес и Аугусто Солари.

«Сельта» с 44 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» — 38 баллов и 12-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Сельта» — «Леванте» — 2:0 (0:0)

Голы: Мендес, 51 (1:0). Солари, 74 (2:0).

«Сельта»: Вильяр, Мурильо, Васкес, Айду (Араухо, 46), Фонтан (Кариколь, 46), Суарес, Тапия (Бельтран, 29), Нолито (Феррейра, 85), Аспас (Солари, 66), Мина, Мендес.

«Леванте»: Карденас, Дуарте (Мирамон, 80), Клерк, Везу, Постиго, Пьер (Дукуре, 83), Барди (Рочина, 68), Мелеро (Моралес, 79), Рохер, Де Фрутос, Кантеро (Леон, 79).

Предупреждения: Фонтан, 32. Мелеро, 39. Васкес, 56. Везу, 71.

Судья: Хайме Латре (Испания).

30 апреля. Виго. Стадион «Балаидос».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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