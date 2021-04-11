Зидан отказался обсуждать судейство после матча с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1). Он отметил, что не хочет обсуждать судейство.

«Это была отличная игра, — цитирует специалиста Get Spanish Football News 11 апреля. — Действительно, это было непросто, но мы добыли заслуженную победу. У нас были шансы забить третий мяч, но в целом это очень заслуженная победа. Судья сказал, что пенальти в пользу «Барселоны» не было, он так решил, и на этом все. У нас было много шансов забить больше. До матча они были впереди нас.

Мы не будем говорить только о судье, но будем говорить о том, что мы сделали на поле. С Вальверде у нас было на одного игрока больше в средней линии и впереди. Он очень быстр, в этом был план. У Бензема есть талант и качество, у него очень много мастерства. Сегодня мы можем наслаждаться победой и результатом матча с «Ливерпулем», потому что мы упорно работали ради этих двух побед».

В прямом эфире матч показывал телеканал РЕН ТВ.