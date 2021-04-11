«Реал» — «Барселона»: Пике не играл, но был наказан арбитром
После завершения матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (2:1) арбитр Хесус Хиль Мансано наказал Жерара Пике, который не участвовал в игре.
Защитник каталонцев не ушел вместе с командой и остался ждать судей, за что получил пару колких шуток от Луки Модрича. После этого Пике попытался спорить с рефери по поводу недостаточного, на его взгляд, числа добавленных минут. Футболист продолжил монолог и в подтрибунном помещении. После чего Хиль Мансано сделал запись в протоколе о вынесении предупреждения Пике за сделанные замечания.
«Реал» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают «Реалу» по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.
(Александр Бобров)
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