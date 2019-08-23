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Зидан объяснил, почему с нетерпением ждет 2 сентября

13:58
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» заявил, что устал говорить о возможных переходах.

— До 2 сентября может произойти все, что угодно, — цитирует Marca Зидана. —  Игроки могут приходить, уходить. Это может происходить, как и во всех командах. Вот почему я с нетерпением жду 2 сентября, чтобы прекратить разговоры обо всем этом.

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