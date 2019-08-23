Зидан объяснил, почему с нетерпением ждет 2 сентября

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» заявил, что устал говорить о возможных переходах.

— До 2 сентября может произойти все, что угодно, — цитирует Marca Зидана. — Игроки могут приходить, уходить. Это может происходить, как и во всех командах. Вот почему я с нетерпением жду 2 сентября, чтобы прекратить разговоры обо всем этом.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр