Зидан не исключил, что в будущем возглавит сборную Франции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что в будущем может возглавить сборную Франции.

«У меня прекрасные отношения с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Грэ, мы знакомы с 1998 года. Однажды я могу возглавить сборную Франции. Еще 10 лет назад, когда я только начинал тренерскую карьеру, я говорил, что это возможно. Впрочем, сейчас я работаю в «Реале» и мне нравится в клубе. Посмотрим, как все сложится в будущем», — цитирует ESPN Зидана.

13 февраля президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что видит Зидана главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода с этой должности Дидье Дешама.