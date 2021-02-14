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Зидан не исключил, что в будущем возглавит сборную Франции

08:33
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что в будущем может возглавить сборную Франции.

«У меня прекрасные отношения с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Грэ, мы знакомы с 1998 года. Однажды я могу возглавить сборную Франции. Еще 10 лет назад, когда я только начинал тренерскую карьеру, я говорил, что это возможно. Впрочем, сейчас я работаю в «Реале» и мне нравится в клубе. Посмотрим, как все сложится в будущем», — цитирует ESPN Зидана.

13 февраля президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что видит Зидана главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции в случае ухода с этой должности Дидье Дешама.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/real-madrid/story/4314043/real-madrids-zidane-coaching-france-a-possibility

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