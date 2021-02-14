Рамос встретился с президентом «Реала» Пересом для обсуждения своего будущего

Защитник «Реала» Серхио Рамос встретился с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить свое будущее, сообщает АВС.

По данным источника, футболист и функционер обсудили некоторые вопросы, по поводу контракта испанца и установили дедлайн для принятия окончательного решения. Перес также поинтересовался, как чувствует себя Рамос после операции. Футболист уже самостоятельно тренируется в зале, чтобы быстрее вернуться на поле.

Источник утверждает, что защитник и клуб все еще могут договориться о продлении контракта. Рамос сказал своему менеджеру, что хотел бы продолжить выступать за «Реал». Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».

В этом сезоне защитник в 14 матчах ла лиги забил 2 гола. Соглашение 34-летнего футболиста с «Реалом» истекает этим летом.