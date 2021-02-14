Куман считает, что матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдет в удачный момент

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (5:1).

«Мне понравилась самоотдача команды. В первом тайме мы были не очень хороши, но контролировали игру. Команда в хорошей форме и уверена в себе. Игра с «ПСЖ» состоится в удачный момент. Это противостояние достаточно равных соперников», — приводит слова Кумана Marca.

После этого матча «Барселона» с 46 очками поднялась на второе место в ла лиге, «Алавес» с 22 очками — на 16-й строчке.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» пройдет 16 февраля и начнется в 23:00 мск.