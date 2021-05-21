Зидан: «Мог бы «Реал» стать лучшей командой без меня? Конечно»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о предстоящем матче 38-го тура ла лиги и своем будущем в команде.
«Это было очень тяжело, но мы подошли к финальному раунду и готовы выложиться на полную. У нас завтра игра, это то, что действительно важно. Не мое будущее. Потом у нас будет возможность обсудить его, а сейчас не время.
Не важен я или какой-то еще человек. Важна команда. Завтра это все, что нас интересует. И это правда. Мог бы «Реал» стать лучшей командой без меня? Конечно», — цитирует Зидана Football Italia.
16 мая появилась информация о том, что французский специалист объявил игрокам, что покидает «Реал».
Клуб занимает 2-е место за тур до конца сезона и отстает от лидирующего «Атлетико» на 2 балла.
Завтра, 22 мая, состоится матч «Реал» — «Вильярреал». Начало — в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170969/zidane-drops-real-madrid-exit-hint-amid-juventus-links
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