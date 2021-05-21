Куман: «Не чувствовал доверия со стороны клуба. Думаю, необходимо проявлять больше уважения к тренеру»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о ситуации в клубе на фоне информации о том, что он может покинуть клуб по окончании сезона.

«В конце сезона не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что у руководства есть сомнения по поводу результатов. Понимаю, что для побед нам необходимы изменения.

Если в клубе думают, что нужен новый тренер или игроки, это нормально, но об этом нужно говорить вслух. Думаю, необходимо проявлять больше уважения к своему тренеру и команде. Насколько я понимаю, игроков задевают недавние сообщения в СМИ. Они не заслуживают такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому», - приводит слова Кумана Marca.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В текущем сезоне команда с 76 очками идет на третьем месте в чемпионате Испании.