Жорди Альба не хочет покидать «Барселону»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба не хочет покидать команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.
По данным источника, футболист планирует выступать за каталонцев до окончания своего контракта, рассчитанного до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» всеми милами постарается расстаться с Альбой этим летом. Однако защитник хочет выступать лишь за сине-гранатовых.
34-летний испанец в этом сезоне отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Воспитанник «Барселоны» вернулся в команду летом 2012 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|
5
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|
6
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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13 тур
14 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Родригу
Реал
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|9
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|15
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|19
|2
|3
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