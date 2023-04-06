Бэйл прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Барселоной»

Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на победу «Реала» в матче против «Барселоны» (4:0) в полуфинале Кубка Испании.

«Невероятное выступление», — написал Бэйл на своей странице в Twitter.

Валлиец выступал за «Реал» с 2013 по 2022 годы. В январе он объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес Гэлакси».