Бэйл прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Барселоной»
Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на победу «Реала» в матче против «Барселоны» (4:0) в полуфинале Кубка Испании.
«Невероятное выступление», — написал Бэйл на своей странице в Twitter.
Валлиец выступал за «Реал» с 2013 по 2022 годы. В январе он объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес Гэлакси».
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|
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|16
|6
|5
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|54
|
4
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|14
|6
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|35-26
|48
|
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|27
|13
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|34-27
|45
|
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|
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|
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|37
|
9
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|27
|9
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|
10
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|27
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|8
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|
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|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
20
|Эльче
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|7
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|19-55
|13
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38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
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|17
|
|
Карим Бензема
Реал
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|П
|
|
Родригу
Реал
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|
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Реал
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Антуан Гризманн
Атлетико
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|Ж
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