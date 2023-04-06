«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Атлетико» Де Паулем

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Fichajes.

По информации издания, испанский клуб готов заплатить за 28-летнего хавбека 40 миллионов евро.

Действующее соглашение аргентинца с «матрасниками» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Де Пауль сыграл за «Атлетико» 28 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.