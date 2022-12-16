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Сегодня, 09:53

Жоау Феликс готов продолжить карьеру в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру лиге 1. Сам футболист заявил о желании выступать за «ПСЖ», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

23-летний португалец заявил о желании покинуть «Атлетико». «Матрасники» планируют выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
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Атлетико – Эльче
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Хетафе – Мальорка
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
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31.12 18:15
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