Делофеу: «Я не соответствовал уровню «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Жерар Делофеу, который на данный момент выступает за «Удинезе», поделился мыслями о начале карьеры в каталонском клубе.

«Опыт в «Барселоне» был для меня полезным, но теперь я бы не вернулся. Выступая в «Барсе», я не соответствовал уровню, мне было непросто. У меня не получалось играть стабильно, а в этом клубе ты должен регулярно показывать невероятный футбол, чтобы преуспеть. Мой уход был неизбежным. К счастью, мне удалось найти себя в другом месте», — заявил Делофеу в интервью Cadena SER.

28-летний испанец закончил академию «Барселоны», и не сумев закрепиться в стартовом составе, был продан в «Эвертон». В 2017 году футболист вернулся в испанскую команду, но снова неудачно. С 2020 года Делофеу выступает за «Удинезе».

В текущем сезоне испанский форвард сыграл за итальянский клуб 17 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.