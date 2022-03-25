Лапорта не захотел комментировать слухи о переходе Мбаппе, так как из-за разговоров его цена может вырасти

Президент «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал сведения о желании клуба подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«У всех есть возможность свободно делать заявления и публиковать информацию о том, что большие клубы заинтересованы в больших звездах, и мы понимаем, что так устроен футбольный мир. Но я бы не хотел это обсуждать, потому что единственное, чего я могу этим добиться, — навредить интересам клуба.

Если мы будем обсуждать игрока, которого наш клуб хочет подписать, то лишь повысим его стоимость. Поэтому ни в случае с этим футболистом, ни в случае с другими я бы не хотел ничего говорить, чтобы не навредить клубу", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз готов рассмотреть предложение «Барселоны».