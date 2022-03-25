«Атлетико» намерен подписать Мартинеса, если Дибала летом перейдет в «Интер»

«Атлетико» планирует подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, если миланский клуб подпишет форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Как сообщает La Repubblica, в переходе Мартинеса заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не смог договориться с Дибалой о новом контракте и нападающий покинет туринский клуб в статусе свободного агента в конце сезона-2021/22.

Контракт Мартинеса с «Интером» истекает в 2026 году.

В текузем сезоне 24-летний нападающий в 39 матчах забил 16 голов и отдал три результативные передачи.