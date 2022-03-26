«Лидс» отказался продавать Рафинью в «Барселону» за 35 миллионов евро

«Лидс» отказался продавать нападающего Рафинью в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб отклонил предложение каталонцев в размере 35 миллионов евро по 25-летнему бразильцу.

«Павлины» заявили, что в данный момент согласны продать футболиста только в случае, если будет активирована опция выкупа игрока за 75 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи в 28 матчах за «Лидс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.