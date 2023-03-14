«Атлетико» обыграл «Жирону», Мората забил на 90+4-й минуте

«Атлетико» в матче 25-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Жирону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Альваро Мората.

Команда Диего Симеоне не проигрывает в ла лиге на протяжении девяти матчей: за этот период мадридцы шесть раз победили и трижды сыграли в ничью.

После этого матча «Атлетико» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Жирона» с 30 очками — на 12-й строчке.