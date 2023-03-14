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Азар: «Не собираюсь уходить из «Реала». Хочу убедить Анчелотти, что все еще могу быть полезен»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что не собирается уходить из клуба.

«Я хочу остаться в «Реале», и я говорил это всегда. Надеюсь, что буду играть, смогу доказать на поле, что еще на многое способен. Люди сомневаются во мне, и это нормально, я все понимаю. Но я собираюсь остаться на следующий сезон. Вариант с трансфером сейчас меня не интересует. Хотя, кто знает, что может случиться. Что может заставить меня передумать? Не знаю. Единственное, о чем я думаю — это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. Я понимаю, что могу приносить пользу, я чувствую это. Если я начну это делать, мне снова начнут доверять. Мне просто нужно игровое время.
Я очень скучаю по футболу, я хочу играть, получать удовольствие. Тренировки — это хорошо, но матчи помогают нам чувствовать себя более живыми. Я верю, что смогу убедить тренера в том, что он может на меня рассчитывать. Прошло три месяца с моего последнего выхода на поле, я немного сомневаюсь, но мое дело — доказывать все на тренировках. Команда побеждает, есть футболисты, которые хорошо играют, это трудно изменить. Видимо, в глазах Анчелотти я заслуживаю меньше времени на поле, чем другие. Но об этом лучше спросить его самого», — приводит RTBF слова Азара.

Азар выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду во всех турнирах. В последний раз 32-летний бельгиец выходил на поле 3 января в игре третьего раунда Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.

Карло Анчелотти
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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«Атлетико» обыграл «Жирону», Мората забил на 90+4-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 3 : 1
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 1 : 1
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 3 : 0
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 1 : 0
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 1
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 2 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 1
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
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13.03 23:00
Жирона – Атлетико
 0 : 1
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Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
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Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 17 2 3
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