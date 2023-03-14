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Глава ла лиги о деле «Барселоны»: «Худший момент для испанского футбола, и репутация клуба находится под угрозой»

Глава ла лиги упрекнул «Барселону» в отсутствии разъяснений по делу о коррупции
Ана Горшкова
Корреспондент
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Хавьер Тебас.
Фото Global Look Press

Глава ла лиги Хавьер Тебас упрекнул «Барселону» в отсутствии разъяснений по делу о возможной коррупции.

«Насколько я помню, это худший момент в испанском футболе. Это самая серьезная проблема, которая у нас была. Есть некоторые платежи, признанные самой «Барселоной». Это ненормально. Под угрозой не только репутация «Барселоны», но также и репутация наших партнеров.

Мне стыдно, что у нас до сих пор нет убедительного объяснения, у нас нет объяснения от «Барселоны», а прошло уже достаточно времени. Они занимают позицию жертвы, которую я не считаю адекватной для разрешения этой ситуации. Если они настолько ясны, как говорит президент «Барселоны», они должны дать понять это всем нам. Именно на это я и надеюсь — на лучшее, а не на худшее», — приводит слова Тебаса Vermouth Deportivo.

Также он отметил, что ла лига и «Реал» намерены выступить в качестве частного обвинителя в жалобе прокуратуры.

«Я не помню такого времени, когда был такой репутационный кризис, не только для „Барселоны“, но и для испанского футбола. Мы должны идти до конца, и если есть виновные, кто бы они ни был, пусть они возьмут на себя ответственность. Если виновных нет, то тем лучше для всех. Мы выступим в качестве частного обвинителя в жалобе прокуратуры, и „Реал“ тоже собирается выступить. У них есть на это право», — сказал Тебас.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ранее сообщалось, что высший спортивный совет Испании присоединится к иску против «Барселоны».

Источник: Vermouth Deportivo
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 3 : 1
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 1 : 1
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 3 : 0
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 1 : 0
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 1
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 2 : 1
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Вильярреал – Бетис
 1 : 1
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Атлетик – Барселона
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Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

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