Глава ла лиги о деле «Барселоны»: «Худший момент для испанского футбола, и репутация клуба находится под угрозой»

Глава ла лиги Хавьер Тебас упрекнул «Барселону» в отсутствии разъяснений по делу о возможной коррупции.

«Насколько я помню, это худший момент в испанском футболе. Это самая серьезная проблема, которая у нас была. Есть некоторые платежи, признанные самой «Барселоной». Это ненормально. Под угрозой не только репутация «Барселоны», но также и репутация наших партнеров.

Мне стыдно, что у нас до сих пор нет убедительного объяснения, у нас нет объяснения от «Барселоны», а прошло уже достаточно времени. Они занимают позицию жертвы, которую я не считаю адекватной для разрешения этой ситуации. Если они настолько ясны, как говорит президент «Барселоны», они должны дать понять это всем нам. Именно на это я и надеюсь — на лучшее, а не на худшее», — приводит слова Тебаса Vermouth Deportivo.

Также он отметил, что ла лига и «Реал» намерены выступить в качестве частного обвинителя в жалобе прокуратуры.

«Я не помню такого времени, когда был такой репутационный кризис, не только для „Барселоны“, но и для испанского футбола. Мы должны идти до конца, и если есть виновные, кто бы они ни был, пусть они возьмут на себя ответственность. Если виновных нет, то тем лучше для всех. Мы выступим в качестве частного обвинителя в жалобе прокуратуры, и „Реал“ тоже собирается выступить. У них есть на это право», — сказал Тебас.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ранее сообщалось, что высший спортивный совет Испании присоединится к иску против «Барселоны».