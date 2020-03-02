Защитник «Барселоны» Жерар Пике по ходу матче 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом» остался недоволен действиями нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора. В одном из моментов бразилец, открывший счет, упал в штрафной каталонцев.

— Ты сумасшедший? Что с тобой не так? Ты сумасшедший? Я не трогал тебя, не трогал, — приводит слова испанского защитника Marca.

Жерар Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Бернабеу»