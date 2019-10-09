Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что наличие недоброжелатей обычно мотивирует его еще сильнее.

— Наличие людей, которые против меня, только сильнее мотивирует, — приводит Marca слова Пике. — Я обычно осознаю проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Я хорошо провожу время. Мир футбола — это шоу. Все — фарс, все, что вы читаете, — ложь. Все намного проще. Отношения со всеми футболистами у меня фантастические.

Ранее издание сообщало, что Пике умышленно получил желтую карточку в матче восьмого тура ла лиги с «Севильей» (4:0).

Футболист получил предупреждение в концовке игры за откидку мяча. Таким образом, он пропустит следующий матч чемпионате Испании против «Эйбара». При этом он сможет сыграть с «Реалом» — «Барсе» предстоит сыграть в эль-класико 26 октября. Издание подозревает, что футболист таким образом решил «обнулиться».

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