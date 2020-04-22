Защитник «Севильи» Диегу Карлос прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Ливерпуля».

— В последнее время было много новостей, связанных с «Барселоной», «Ливерпулем» и мной, но я об этом не думаю, — приводит Onda Cero слова Карлоса. — Все, о чем я думаю сейчас — это о том, что нужно закончить сезон в чемпионате Испании, а все остальные вещи ушли на второй план. Такое лучше оставить на потом и сфокусироваться исключительно на выступлениях за «Севилью».

Диегу Карлос провел за «Севилью» 31 матч в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 32 миллиона евро.