Защитник «Ривер Плейта» Монтиэль перешел в «Севилью». Дмитрий Попов хотел привезти его в «Спартак»
19:44
Защитник «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэль продолжит карьеру в Испании. Он подписал контракт с «Севильей», сообщает сайт клуба.
Соглашение с 24-летним игроком сборной Аргентины рассчитано на пять лет.
Ранее экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о том, что клуб хотел подписать игрока за 10 миллионов евро.
На счету 24-летнего Монтиэля 13 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки.
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