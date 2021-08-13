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Защитник «Ривер Плейта» Монтиэль перешел в «Севилью». Дмитрий Попов хотел привезти его в «Спартак»

19:44
Гонсало Монтиэль. Фото ФК «Севилья».
Гонсало Монтиэль. Фото ФК «Севилья».
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Защитник «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэль продолжит карьеру в Испании. Он подписал контракт с «Севильей», сообщает сайт клуба.

Соглашение с 24-летним игроком сборной Аргентины рассчитано на пять лет.

Ранее экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о том, что клуб хотел подписать игрока за 10 миллионов евро.

На счету 24-летнего Монтиэля 13 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки.

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Иван Шитик все материалы автора

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