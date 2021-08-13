«Барселона» должна выплатить Месси еще 52 миллиона евро

«Барселона» должна выплатить уже бывшему нападающему команды Лионелю Месси еще 52 миллиона евро, утверждает Sport.es.

Эти деньги аргентинец недополучил в свое время, так как согласился помочь клубу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Предыдущий президент «Барсы» Жозеп Бартомеу встречался с игроками «блауграны» и просил отсрочку выплат части зарплат. В случае с Месси эта сумма составила 52 миллиона.

«Барселона» планирует рассчитываться с 34-летним форвардом в течение этого и следующего годов.