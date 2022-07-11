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Защитник «Галатасарая» Маркао перешел в «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Защитник «Галатасарая» Маркао перешел в «Севилью»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маркао.
Фото ФК «Севилья».

Защитник «Галатасарая» Маркао перешел в «Севилью», сообщает сайт испанского клуба.

26-летний защитник подписал контракт с испанским клубом до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал турецкому клубу 15 миллионов евро за Маркао.

Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.

ФК Галатасарай
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