Защитник «Галатасарая» Маркао перешел в «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита»
Защитник «Галатасарая» Маркао перешел в «Севилью»
Защитник «Галатасарая» Маркао перешел в «Севилью», сообщает сайт испанского клуба.
26-летний защитник подписал контракт с испанским клубом до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал турецкому клубу 15 миллионов евро за Маркао.
Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.
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|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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