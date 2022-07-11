Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Защитник не прошел медосмотр
Переход защитника «Барселоны» Умтити в «Ренн» сорвался
Переход защитника «Барселоны» Самюэля Умтити в «Ренн» сорвался, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 28-летний француз не прошел медицинский осмотр.
Отмечается, что у каталонского клуба остался один вариант — расторжение контракта с защитником с выплатой зарплаты за четыре оставшихся по нему года.
В нынешнем сезоне Умтити провел один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
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17
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18
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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