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Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Защитник не прошел медосмотр

Переход защитника «Барселоны» Умтити в «Ренн» сорвался
Карен Саркисян
Корреспондент
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Переход защитника «Барселоны» Самюэля Умтити в «Ренн» сорвался, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 28-летний француз не прошел медицинский осмотр.

Отмечается, что у каталонского клуба остался один вариант — расторжение контракта с защитником с выплатой зарплаты за четыре оставшихся по нему года.

В нынешнем сезоне Умтити провел один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/opinion/umtiti-queda-solucion-14049980
Самюэль Юмтити
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