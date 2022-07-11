Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Защитник не прошел медосмотр

Переход защитника «Барселоны» Самюэля Умтити в «Ренн» сорвался, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 28-летний француз не прошел медицинский осмотр.

Отмечается, что у каталонского клуба остался один вариант — расторжение контракта с защитником с выплатой зарплаты за четыре оставшихся по нему года.

В нынешнем сезоне Умтити провел один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.