«Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая». «Севилья» готова заплатить 12 миллионов

«Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая»

«Зенит» хочет купить защитника «Галатасарая» Маркао. Российский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Также на 26-летнего бразильца претендует «Севильи». Но испанский клуб готов заплатить за трансфер только 12 миллионов.

Сам футболист склоняется к переходу в испанский клуб. Переговоры между сторонами продолжаются.

Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.

Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.