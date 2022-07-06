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«Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая». «Севилья» готова заплатить 12 миллионов

«Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Галатасарая»
Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» хочет купить защитника «Галатасарая» Маркао. Российский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Также на 26-летнего бразильца претендует «Севильи». Но испанский клуб готов заплатить за трансфер только 12 миллионов.

Сам футболист склоняется к переходу в испанский клуб. Переговоры между сторонами продолжаются.

Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.

Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Галатасарай
ФК Зенит
ФК Севилья
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