Альба прокомментировал победу «Барселоны» над «Атлетико» в чемпионате Испании

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Играть с «Атлетико» всегда сложно, — приводит слова Альбы AS. — Было очень важно после пропущенного мяча как можно скорее сравнять счет. «Атлетико» способен создавать угрозу воротам соперника, имея мало моментов«.

Защитник отметил, что каталонская команда играла очень интенсивно.

«Сегодня мы видели ту «Барселону», которую хотим видеть», — сказал он.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.