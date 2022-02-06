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Сегодня, 21:10

Альба — о победе над «Атлетико»: «Сегодня мы видели ту «Барселону», которую хотим видеть»

Альба прокомментировал победу «Барселоны» над «Атлетико» в чемпионате Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Играть с «Атлетико» всегда сложно, — приводит слова Альбы AS. — Было очень важно после пропущенного мяча как можно скорее сравнять счет. «Атлетико» способен создавать угрозу воротам соперника, имея мало моментов«.

Защитник отметил, что каталонская команда играла очень интенсивно.

«Сегодня мы видели ту «Барселону», которую хотим видеть», — сказал он.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.

Источник: https://as.com/futbol/2022/02/06/primera/1644152803_102461.html
Жорди Альба
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1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 - : -
6.02 23:00
Реал – Гранада
 - : -
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
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