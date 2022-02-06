Араухо — о победе над «Атлетико»: «Мы много атаковали и очень довольны игрой. «Барселона» должна попасть в Лигу чемпионов»

Араухо прокомментировал победу «Барселоны» над «Атлетико» в чемпионате Испании

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» должна попасть в Лигу чемпионов, — приводит слова Араухо Marca со ссылкой на Movistar. — «Барселона» провела хороший матч. Игроки сделали то, что просил тренер. Мы много атаковали и очень довольны игрой».

По словам защитника, игроки каталонского клуба знали, что «Атлетико» будет пытаться контратаковать.

«Атлетико» часто отыгрывается в концовках. Счастливы, что смогли удержать преимущество», — сказал он.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.