Хави попросил фанатов «Барселоны» не освистывать Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщикам после победы в матче 23-го тура чемпионата Испании над «Атлетико» (4:2).

Он призвал фанатов терпимее относиться к полузащитнику каталонского клуба Усману Дембеле.

«Я просил бы фанатов перестать освистывать Дембеле. Он — член нашей команды. Сегодня я слышал свист с трибун, это неправильно. Прошу это прекратить. Нам нужна ваша поддержка», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. 24-летний француз отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца сезона-2021/22.