Захарян — о позиции в «Реал Сосьедад»: «Приходилось играть и слева, и справа»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о своей позиции в клубе.

«Моя профильная позиция в центре поля и Альгуасиль об этом знает, но куда он меня поставит там и буду играть. Приходилось играть слева, так как Барренечеа получил травму и я заменял его. Сейчас Кубо уехал на Кубок Азии и мне приходится играть справа», — рассказал Захарян в эфире you-tube-канала «Okko Sport».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 21 матч во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.