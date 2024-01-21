«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту», Захарян вышел на 78-й минуте
«Реал Сосьедад» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 1:0.
Единственный гол на 11-й минуте забил Браис Мендес. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 78-й минуте.
После этого матча «Реал Сосьедад» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Сельта» с 17 очками — на 16-й строчке.
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|
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|19
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|5
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|
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|
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|19
|6
|4
|9
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|22
|
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|21
|5
|5
|11
|28-42
|20
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
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|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
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|11
|
20
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|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|0 : 2
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 0
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|0 : 1
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|- : -
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|- : -
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
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|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
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|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
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|1
|3
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