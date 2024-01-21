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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту», Захарян вышел на 78-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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20 января. «Реал Сосьедад» обыграл «Сельту».
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Браис Мендес. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 78-й минуте.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Сельта» с 17 очками — на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
20 янв, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
0:1
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
0
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Захарян — о позиции в «Реал Сосьедад»: «Приходилось играть и слева, и справа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 - : -
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 - : -
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
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Джуд Беллингем

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Вильярреал

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Тони Кроос

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 6
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Рафинья

Барселона

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 17 2 3
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