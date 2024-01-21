«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту», Захарян вышел на 78-й минуте

«Реал Сосьедад» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Браис Мендес. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 78-й минуте.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Сельта» с 17 очками — на 16-й строчке.