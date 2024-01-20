«Валенсия» нанесла «Атлетику» первое поражение за 15 матчей

«Валенсия» дома обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 21-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Уго Дуро.

«Атлетик» потерпел первое поражение за последние 15 матчей во всех турнирах. В последний раз команда Эрнесто Вальверде проиграла «Барселоне» (0:1) в 10-м туре ла лиги. Матч проходил 22 октября. Также у басков прервалась 6-матчевая победная серия.

С 41 очком «Атлетик» занимает третье место в чемпионате Испании. «Валенсия» (32 очка) поднялась на седьмое место в турнирной таблице.