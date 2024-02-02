Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Жироной»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на выездной матч 23-го тура ла лиги против «Жироны», сообщает пресс-служба клуба.

Игра пройдут в субботу, 3 февраля, в Жироне и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ранее 20-летний россиянин получил травму в первом тайме домашнего матча «Реал Сосьедад» с «Райо Вальекано» в 22-м туре чемпионата Испании. Из-за повреждения голеностопа хавбек был заменен на 29-й минуте.