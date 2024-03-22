Захарян сообщил, что тренер «Реал Сосьедад» доволен его игрой за клуб

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал об общении с главным тренером испанской команды Иманолом Альгуасилем.

«Мы с ним часто разговариваем. Вроде как все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения», — сказал Захарян «СЭ».

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.