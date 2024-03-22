Захарян — о матчах за «Реал Сосьедад»: «Впервые в жизни играл каждый третий день. Это классно»

Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» высказался о своем физическом состоянии.

— Твой представитель говорил нам, что тебе сложно играть через два дня на третий. Какое у тебя сейчас состояние? Насколько ты готов?

— Тяжеловато было, потому что я впервые в жизни играл каждый третий день. Но на самом деле это классно. Намного интереснее, чем когда у тебя матчи раз в неделю, потому что меньше тренировок и больше игр.

— Как часто ты занимаешься испанским?

— Два-три раза в неделю. По зуму с учителем. Скоро заговорю, думаю.

— Хорошо получается, судя по видео из Испании!

— Нормально (улыбается).

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.