Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией»

Российский полузащитник Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч 13-го тура ла лиги против «Альмерии».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Траоре, Барренечеа, Туррьентес, Субименди, Захарян, Садик, Оярсабаль.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 18.15 по московскому времени.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» этим летом и провел за команду 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.