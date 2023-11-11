Беллингем из-за травмы пропустит матч с «Валенсией»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выбыл из строя из-за повреждения, сообщает пресс-служба мадридцев.

У 20-летнего англичанина диагностировали нестабильность левого плеча, которая возникла после недавнего вывиха.

Беллингем не сыграет в матче против «Валенсии» в 13-м туре испанской ла лиги. Игра пройдет в субботу, 11 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.