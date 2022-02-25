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Сегодня, 09:49

«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди

Защитник «Атлетико» Лоди может перейти в «Ювентус»
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Ренану Лоди, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, туринский клуб запросил информацию по 23-летнему бразильцу.

Отмечается, что интересы защитника представляет агент Джулиано Бертолуччи.

В нынешнем сезоне Лоди забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Атлетико». Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1497040844561559558
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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31 тур
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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