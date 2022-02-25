«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Ренану Лоди, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, туринский клуб запросил информацию по 23-летнему бразильцу.

Отмечается, что интересы защитника представляет агент Джулиано Бертолуччи.

В нынешнем сезоне Лоди забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Атлетико». Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.