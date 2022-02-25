«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди
Защитник «Атлетико» Лоди может перейти в «Ювентус»
«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Ренану Лоди, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, туринский клуб запросил информацию по 23-летнему бразильцу.
Отмечается, что интересы защитника представляет агент Джулиано Бертолуччи.
В нынешнем сезоне Лоди забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Атлетико». Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|8
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|28-34
|29
|
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|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|24
|6
|8
|10
|23-38
|26
|
17
|Гранада
|25
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|20
|
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
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|
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Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
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|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
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|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
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|
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Жорди Альба
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Жюль Кунде
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|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
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