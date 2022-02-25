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«Реал» удовлетворен игрой Карвахаля и не будет искать нового правого защитника летом

«Реал» удовлетворен игрой защитника Карвахаля
Карен Саркисян
Корреспондент

«Реал» удовлетворен игрой защитника Даниэля Карвахаля, сообщает Marca 24 февраля.

По информации источника, мадридский клуб верит в 30-летнего испанца и не будет искать нового правого защитника во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Карвахаль забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за мадридцем. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Реал» после 25 туров ла лиги набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение в первом матче 1/8 финала от «ПСЖ» со счетом 0:1.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/02/24/6217cf5e46163fae6e8b45dc.html
Даниэль Карвахаль
Карло Анчелотти
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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 18
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Винисиус Жуниор

Реал

 13
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
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Карим Бензема

Реал

 8
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
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Жорди Альба

Барселона

 6
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Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
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Атлетик

 19 1 6
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