«Реал» удовлетворен игрой Карвахаля и не будет искать нового правого защитника летом

«Реал» удовлетворен игрой защитника Даниэля Карвахаля, сообщает Marca 24 февраля.

По информации источника, мадридский клуб верит в 30-летнего испанца и не будет искать нового правого защитника во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Карвахаль забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за мадридцем. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Реал» после 25 туров ла лиги набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение в первом матче 1/8 финала от «ПСЖ» со счетом 0:1.