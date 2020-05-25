«Ювентус» может арендовать Дембеле в следующем сезоне

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле летом может отправиться в аренду в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, итальянский клуб интересуется 23-летним французом и планирует арендовать его у «сине-гранатовых» на один сезон. Сообщается, что переход Дембеле может стать частью сделки по полноценному трансферу Миралема Пьянича из «Ювентуса» в «Барселону».

Дембеле из-за травм пропустил большую часть сезона-2019/20. Он провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро.