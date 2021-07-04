Юмтити обратится в ФИФА, если «Барселона» разорвет с ним контракт

Защитник Самюэль Юмтити не намерен уходить из «Барселоны», несмотря на то, что клуб уведомил его о намерении расторгнуть контракт, сообщает AS.

Нынешнее соглашение футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года, по нему он зарабатывает 16 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Если «Барселона» разорвет действующий контракт в одностороннем порядке, то Юмтити намерен обратиться в ФИФА.

Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года, в испанскую команду он перешел из «Лиона», в составе которого стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В «Барселоне» он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.