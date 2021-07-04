Пьянич отказал «Барселоне» в расторжении контракта

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич не намерен разрывать контракт с клубом, утверждает Marca 4 июля. Ранее Mundo Deportivo сообщал, что каталонцы направили уведомление 31-летнему боснийцу с предложением расторгнуть соглашение с командой.

Пьянич зарабатывает около 8 миллионов евро за сезон с учетом налогов. Сине-гранатовые планируют сократить зарплатную ведомость, расторгнув контракт с хавбеком.

При этом известно, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Пьянича.

В минувшем сезоне Пьянич провел за «Барселону» 30 матчей и не отметился результативными действиями.