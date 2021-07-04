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«Дженоа» хочет купить полузащитника «Пармы» Куцку

15:19
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«Дженоа» нацелился на полузащитника «Пармы» Юрая Куцку. Клуб предложил за 34-летнего словака 3 миллиона евро, но получил отказ, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Управляющий директор «Пармы» Хавьер Рибалта намерен провести встречу с игроком и обсудить продление контракта. Нынешнее соглашение Куцки рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом сезоне хавбек провел 28 матчей в серии А, в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. По итогам сезона «Парма» вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии.

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Иван Шитик все материалы автора

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