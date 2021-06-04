Йорди Кройф получил должность в руководстве «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» Йорди Кройф получил работу в клубе, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Сын легендарного Йохана Кройфа будет работать в организационной структуре клуба. Сотрудничество стартует с 1 августа 2021 года.

Йорди Кройф играл в юношеских командах «Барселоны» и находился в первой команде «блауграны» с 1993 по 1996 год.

Последним местом работы голландца был китайский «Шэньчжэнь», где Кройф работал главным тренером после непродолжительного отрезка во главе сборной Эквадора.