Йорди Кройф получил должность в руководстве «Барселоны»
4 июня 2021, 23:14
Бывший игрок «Барселоны» Йорди Кройф получил работу в клубе, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Сын легендарного Йохана Кройфа будет работать в организационной структуре клуба. Сотрудничество стартует с 1 августа 2021 года.
Йорди Кройф играл в юношеских командах «Барселоны» и находился в первой команде «блауграны» с 1993 по 1996 год.
Последним местом работы голландца был китайский «Шэньчжэнь», где Кройф работал главным тренером после непродолжительного отрезка во главе сборной Эквадора.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю